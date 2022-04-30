Макгрегор: 33 млрд долларов обогатят "оборонку" США, но не помогут Киеву

Дополнительные средства в 33 миллиарда долларов, которые президент США Джо Байден запросил у конгресса, лишь обогатят оборонный комплекс страны и политиков, связанных с ним, заявил бывший старший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

По его словам, Киеву же эти средства вряд ли помогут.

"Немедленным результатом этого шага станет дальнейшее обогащение акционеров предприятий оборонной промышленности США, а также политиков, которые представляют их интересы в Вашингтоне", — заявил РИА Новости Макгрегор.

По мнению американского историка и политического обозревателя Дэна Лазара, кроме прочего, дополнительное финансирование "трансформирует" конфликт между Россией и Украиной в более крупное противостояние. А "подливает масло в огонь" для этого именно Байден.

"Чем больше масла в огонь подливает Байден, тем выше вероятность того, что война распространится за пределы её первоначальных границ", — пояснил историк.

Лазар подчеркнул, что речь уже идёт о "загадочных взрывах" в Приднестровье и США пытаются втянуть Молдавию в конфликт.