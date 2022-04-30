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Автор Екатерина Широкова

Макгрегор: 33 млрд долларов обогатят "оборонку" США, но не помогут Киеву

Силовые структуры

Дополнительные средства в 33 миллиарда долларов, которые президент США Джо Байден запросил у конгресса, лишь обогатят оборонный комплекс страны и политиков, связанных с ним, заявил бывший старший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

Макгрегор: 33 млрд долларов обогатят "оборонку" США, но не помогут Киеву

По его словам, Киеву же эти средства вряд ли помогут.

"Немедленным результатом этого шага станет дальнейшее обогащение акционеров предприятий оборонной промышленности США, а также политиков, которые представляют их интересы в Вашингтоне", — заявил РИА Новости Макгрегор.

По мнению американского историка и политического обозревателя Дэна Лазара, кроме прочего, дополнительное финансирование "трансформирует" конфликт между Россией и Украиной в более крупное противостояние. А "подливает масло в огонь" для этого именно Байден.

"Чем больше масла в огонь подливает Байден, тем выше вероятность того, что война распространится за пределы её первоначальных границ", — пояснил историк.

Лазар подчеркнул, что речь уже идёт о "загадочных взрывах" в Приднестровье и США пытаются втянуть Молдавию в конфликт.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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