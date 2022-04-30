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Автор Антон Уткин

Избежать котла любой ценой: ВСУ перебрасывают "элитную" бригаду под Попасную

Силовые структуры

Украинская армия сообщает о тяжелейших потерях, и на защиту ключевого участка на линии соприкосновения под Попасной брошен "элитный" батальон "Закарпатский легион".

Избежать котла любой ценой: ВСУ перебрасывают "элитную" бригаду под Попасную

ВСУ всеми силами стараются удерживать занимаемые позиции, но безуспешно. Ключевые боестолкновения сейчас ведутся в Луганской области под посёлком Попасная, и киевский режим отправляет туда все доступные подразделения, пишет Политроссия.

Власти Украины прекрасно понимают, какой катастрофой грозит прорыв на этом участке — вся группировка украинской армии в Донбассе окажется в плотном окружении. Чтобы спасти ситуацию, туда срочно перебрасываются силы с прочих участков, в том числе подразделения 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, которая получила название "Закарпатский легион".

Эти солдаты участвовали в боях под Дебальцево и в районе Луганского аэропорта. В первом случае "элитная" бригада попросту бежала, причём бойцами была брошена вся техника, а во время боя за аэропорт ополчению ЛНР удалось ликвидировать практически всех командиров подразделения.

Несмотря на такие сомнительные достижения, "Закарпатский легион" считается одной из лучших бригад украинской армии, хотя бы среди уцелевших.

Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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