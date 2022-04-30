Избежать котла любой ценой: ВСУ перебрасывают "элитную" бригаду под Попасную

Украинская армия сообщает о тяжелейших потерях, и на защиту ключевого участка на линии соприкосновения под Попасной брошен "элитный" батальон "Закарпатский легион".

ВСУ всеми силами стараются удерживать занимаемые позиции, но безуспешно. Ключевые боестолкновения сейчас ведутся в Луганской области под посёлком Попасная, и киевский режим отправляет туда все доступные подразделения, пишет Политроссия.

Власти Украины прекрасно понимают, какой катастрофой грозит прорыв на этом участке — вся группировка украинской армии в Донбассе окажется в плотном окружении. Чтобы спасти ситуацию, туда срочно перебрасываются силы с прочих участков, в том числе подразделения 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, которая получила название "Закарпатский легион".

Эти солдаты участвовали в боях под Дебальцево и в районе Луганского аэропорта. В первом случае "элитная" бригада попросту бежала, причём бойцами была брошена вся техника, а во время боя за аэропорт ополчению ЛНР удалось ликвидировать практически всех командиров подразделения.

Несмотря на такие сомнительные достижения, "Закарпатский легион" считается одной из лучших бригад украинской армии, хотя бы среди уцелевших.