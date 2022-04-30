Украинская армия сообщает о тяжелейших потерях, и на защиту ключевого участка на линии соприкосновения под Попасной брошен "элитный" батальон "Закарпатский легион".
ВСУ всеми силами стараются удерживать занимаемые позиции, но безуспешно. Ключевые боестолкновения сейчас ведутся в Луганской области под посёлком Попасная, и киевский режим отправляет туда все доступные подразделения, пишет Политроссия.
Власти Украины прекрасно понимают, какой катастрофой грозит прорыв на этом участке — вся группировка украинской армии в Донбассе окажется в плотном окружении. Чтобы спасти ситуацию, туда срочно перебрасываются силы с прочих участков, в том числе подразделения 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, которая получила название "Закарпатский легион".
Эти солдаты участвовали в боях под Дебальцево и в районе Луганского аэропорта. В первом случае "элитная" бригада попросту бежала, причём бойцами была брошена вся техника, а во время боя за аэропорт ополчению ЛНР удалось ликвидировать практически всех командиров подразделения.
Несмотря на такие сомнительные достижения, "Закарпатский легион" считается одной из лучших бригад украинской армии, хотя бы среди уцелевших.
Самыми распространенными странами, куда уехали российские знаменитости, стали Израиль, Испания, Латвия и Эстония.