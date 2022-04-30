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Автор Дмитрий Плотников

"Как ИГИЛ*": геноцид в ПМР и бомбы Мариуполю – цена нацистов на "Азовстали"

Силовые структуры

Киевский режим угрожает России геноцидом Приднестровья под предлогом "борьбы с русскими" — и ковровой бомбардировкой Мариуполя, если Москва не позволит "Азову"** покинуть город.

"Как ИГИЛ*": геноцид в ПМР и бомбы Мариуполю – цена нацистов на "Азовстали"

О таком "гуманном" решении заявляет директор Украинского института будущего, автор стратегии развития Украины до 2030 г., Виктор Андрусив.

По его словам, борьба за Донбасс разрешит и вопрос по Мариуполю. Андрусив убеждён, что Армия России измотана, поэтому и действует аккуратно, минимизируя потери.

Он объясняет, что русские постоянно меняют позиции и "уже не могут воевать". У них слабая ротация, заявляет обозреватель, а во-вторых, они находятся под угрозой потенциального окружения со стороны ВСУ.

Также Андрусив подтвердил, что киевский режим в качестве "заложника" возьмет Приднестровье и этим будет шантажировать Россию и принуждать её идти на уступки.

"Для них угроза Приднестровья в обмен на вывод из Мариуполя — хорошее предложение. Я бы на их месте соглашался, потому что крах Приднестровья — это сигнал всем их недореспубликам, что им — конец", — фантазирует русофоб.

Он озвучил готовность укронацистов "накрыть Мариуполь массированными авиационными ударами на Дне Победы", если Россия не подчинится "приказам" Киева.

Андрусив очень уповает на авиацию из ленд-лиза и уверен, что с помощью неё скоро они начнут деблокировать даже Мариуполь. И скидывать тяжёлые бомбы.

"Для них действительно самое лучшее просто выпустить оттуда наших героев через Турцию", — советует эксперт.

 

*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

**украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы игил терроризм приднестровье
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