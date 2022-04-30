ПВО ДНР перехватили "Точку-У" над Снежным: разрушено много домов

Системам ПВО ДНР удалось перехватить ракету "Точка-У" над городом Снежное. Согласно информации штаба территориальной обороны Донецкой Народной республики, обломки снаряда повредили несколько домов.

"Над Снежным средства ПВО перехватили ракету ТРК "Точка-У". Обломки ракеты упали в микрорайон Черёмушки, повреждения получили транспорт, инфраструктура и множество домов", — говорится в сообщении штаба.

Кроме того, из-за обстрелов ВСУ 200 человек оказались без электричества, 156 — без газоснабжения. Повреждены 24 объекта, среди которых 15 домов частного сектора.