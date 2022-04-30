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Автор Дмитрий Плотников

Баранец: обновлённая военная доктрина России шокировала НАТО

Силовые структуры

Глава России Владимир Путин в среду, 27 апреля заявил, что РФ молниеносно ответит на любое внешнее вмешательство в события на Украине.

Баранец: обновлённая военная доктрина России шокировала НАТО

Военный эксперт и обозреватель "КП" Виктор Баранец говорит, что Путин своими словами "об ответе" возродил один из главных страхов альянса НАТО.

Аналитик заявляет, что Кремль рассматривает риск непосредственного вмешательства Североатлантического блока в ситуацию на Украине, так как Армия России успешно уничтожает почти все конвои с вооружением и техникой. 

Отсюда и отсыл эксперта к высказыванию президента.

"Я вспоминаю недавние коррективы нашей ядерной доктрины. Это чрезвычайно важно! Когда Путин их внес, в натовских штабах был шок! А поправка гласит, что в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности РФ и ее союзников (здесь дважды подчеркиваем Белоруссию) Россия оставляет за собой право нанести упреждающий удар ядерным оружием", — подчёркивает Баранец.

РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие ... в случае агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено существование государства. А решение о применении ядерного оружия принимает президент РФ, гласит фабула доктрины.

Не говоря уже о ситуациях, когда кто-то рискнёт применить против нас ядерное оружие.

Ранее Баранец рассказал, как Россия ракетами остановила спешащие на подмогу ВСУ эшелоны Запада.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы нато белоруссия владимир путин
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