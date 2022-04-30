Пленный ВСУ: "Понимали, помощи от "Азова"* не будет и нас отправили на мясо"

Пленный контрактник ВСУ Эльдар Шамситдинов рассказал, что когда российские войска подошли к их точке базирования, всем стало ясно, что помощь от командования не придёт. По словам бойца, "Азов"* отправлял парней "на мясо".

По словам Шамситдинова, несмотря на то, что он заключил контракт с ВСУ, их отряд находился под командованием "Азова"*.

Как рассказал боец, сначала он служил в Мариуполе, потом его перебросили на "Азовсталь", где он пробыл неделю. А после направили на мариупольские "недостройки", где позицию уничтожили военные России.

"Все понимали в окружении, что никакой помощи не будет… Также, когда нас на позицию отправили, мы понимали, что нас отправили вообще "на мясо", можно сказать", — рассказал в интервью "Известиям".

По словам контрактника, он несколько дней прятался в яме, а после решил сдаться в плен, хотя и опасался, что его просто расстреляют. Как пояснил Шамситдинов, о том, что российские военные якобы убивают на месте солдат ВСУ, планомерно распространяли командиры.

"Внушили, что малыми группами в плен не берут, когда захват идёт. Это если большая, 20 человек, в плен возьмут, а если маленькая группа, на месте положат и всё. Зачем "тягаться", куда-то тащить, кормить", — резюмировал контрактник.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.