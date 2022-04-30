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Автор Антон Уткин

Военный эксперт: еды у националистов под "Азовсталью" осталось на неделю

Силовые структуры

У бойцов батальона "Азов"* под "Азовсталью" остались очень ограниченные запасы еды и медикаментов. Им придётся выпустить гражданских хотя бы для того, чтобы растянуть припасы.

Военный эксперт: еды у националистов под "Азовсталью" осталось на неделю

Заблокированные в катакомбах мариупольского сталелитейного комбината "Азовсталь" националисты уже в ближайшие время будут вынуждены сдаться или отпустить гражданских. Так поступить их заставит банальный голод, у националистов осталось припасов на неделю, передаёт слова военного историка и эксперта Михаила Поликарпова издание "Журналистская правда".

"Дело в том, что запасы продуктов и медикаментов на "Азовстали" заканчиваются. По моей информации двухдневной давности, у них еды оставалось на девять дней", — рассказал эксперт.

Кем бы ни были находящиеся в подземельях комбината гражданские, заложники или семьи бойцов, их придётся отпустить, чтобы оставшейся еды хватило на дольшее количество времени.

Тем не менее, рано или поздно и бойцам "Азова"* и солдатам ВСУ придётся сложить оружие. Поликарпов сообщил, что среди окруженных украинских военнослужащих по этому поводу идут жаркие дебаты. "Азовцы"* собираются отстреливаться до последнего патрона, тогда как солдаты нацгвардии и морпехи предпочитают сдаться, но националисты их не отпускают.

Сейчас "Азов"* рассчитывает на какое-то чудо, возможно с этим связаны провокации в Приднестровье. Но для Вооружённых сил РФ и ополчения ДНР является делом чести полностью разгромить националистический батальон.

* украинский националистический батальон, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.

Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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