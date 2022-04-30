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Автор Евгения Васильева

Турция не присоединилась к учениям НАТО Tiger Meet

Силовые структуры

Анкара не стала принимать участие в учениях военно-политического блока НАТО Tiger Meet, которые проходят в Греции. По информации журналистов, причиной отказа стали напряжённые отношения между Турцией и Афинами.

"Было решено не участвовать в учениях, так как Греция манипулировала ими в соответствии со своими политическими интересами", — написали в Anadolu.

Как отметило издание, по мнению турецких властей, Афины сформулировали технические договорённости, которые вредят Анкаре. Её представители потребовали внести в регламент изменения, однако Греция проигнорировала возмущение, заключили в СМИ.

Известно, что в 2020 году Анкара и Афины едва не начали вооружённый конфликт. В Греции провели всеобщую мобилизацию ВС страны.

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
нато турция греция военные учения
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