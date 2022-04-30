EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Российских киберспортсменов дисквалифицировали из-за буквы Z
Руденко опроверг слухи о вышедшей из «Азовстали» семье: "Хайпа не получилось"
Турция не присоединилась к учениям НАТО Tiger Meet из-за конфликта с Грецией
Стилист Сергей Зверев лишился доходов: "Не могу работать кондуктором"
Яков Кедми: Украину разделят на богатую Новороссию и аграрную Западенщину
Экипаж танка ВС РФ сообщил о зверствах неонацистов на Украине: "Распятые тела"
В соцсетях появился фейк, направленный против партнёрства РФ и Китая
Автор Инна Винникова

Солдаты 93-й бригады ВСУ "Холодный Яр" отказываются воевать дальше

Силовые структуры

Российская спецоперация продолжается, а бойцы украинской армии больше не желают воевать. Об этом они сообщили в письме, которое попало в Сеть. Аргументируют солдаты своё решение достаточно ёмко.

Так, военнослужащие 93-й ОМБР "Холодный Яр" указывают, что военкомы не эвакуируют раненых, команды отдаются неадекватные, тяжёлой техникой они тоже не обеспечены. Специалистов по противотанковому вооружению в бригаде нет, потери личного состава оцениваются в 60% — всё это указывает на потерю боеспособности.

Бойцы пишут, что отказываются выполнять приказы по уничтожению личного состава. Свои подписи поставили 21 солдат 93-й бригады.

Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
всу
Популярное
Шоу-бизнес
Сбежавшие из России звёзды шоу-бизнеса пожаловались на жизнь за рубежом

Самыми распространенными странами, куда уехали российские знаменитости, стали Израиль, Испания, Латвия и Эстония.

Сбежавшие из России звёзды шоу-бизнеса пожаловались на жизнь за рубежом
Мать семейства из "Азовстали" очень похожа на известную украинскую снайпершу
Мир. Новости мира
Мать семейства из "Азовстали" очень похожа на известную украинскую снайпершу
Мир. Новости мира
Huánqiú Shíbào: запрет на поставки газа стал "самым жёстким" ответом РФ для ЕС
Мир. Новости мира
Киев пытается восстановить разрушенный ракетным ударом мост в посёлке Затока
Любовь Степушова Польша получила исторический шанс на воссоединение с Волынью и Галичиной Любовь Степушова Ирина Шлионская Назойливые звонки могут довести "до белого каления" Ирина Шлионская Усам Оздемиров Санкции газу не помеха: ЕС придётся уступить "Газпрому" Усам Оздемиров
Силовые структуры
Использование ТОС в районе Авдеевки уничтожает укреплённые позиции ВСУ
Мир. Новости мира
Daily Express: США, ФРГ и Британия могут развязать Третью мировую войну
ISW: войска России провели серию атак по боевикам ВСУ в направлении Николаева
Силовые структуры
ISW: войска России провели серию атак по боевикам ВСУ в направлении Николаева
Последние материалы
МИД России не исключил новой гонки вооружений с США
"Охота" на учёных: зачем Вашингтону понадобились российские специалисты
На всех заправках бензин недоливают: и ещё четыре любимых мифа водителей
Солдаты 93-й бригады ВСУ "Холодный Яр" отказываются воевать дальше
Президент Финляндии: членство в НАТО актуально из-за событий на Украине
Порядок действий, если вас сбила машина
Российских киберспортсменов дисквалифицировали из-за буквы Z
Руденко опроверг слухи о вышедшей из «Азовстали» семье: "Хайпа не получилось"
Турция не присоединилась к учениям НАТО Tiger Meet из-за конфликта с Грецией
Стилист Сергей Зверев лишился доходов: "Не могу работать кондуктором"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников