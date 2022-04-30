Солдаты 93-й бригады ВСУ "Холодный Яр" отказываются воевать дальше

Российская спецоперация продолжается, а бойцы украинской армии больше не желают воевать. Об этом они сообщили в письме, которое попало в Сеть. Аргументируют солдаты своё решение достаточно ёмко.

Так, военнослужащие 93-й ОМБР "Холодный Яр" указывают, что военкомы не эвакуируют раненых, команды отдаются неадекватные, тяжёлой техникой они тоже не обеспечены. Специалистов по противотанковому вооружению в бригаде нет, потери личного состава оцениваются в 60% — всё это указывает на потерю боеспособности.

Бойцы пишут, что отказываются выполнять приказы по уничтожению личного состава. Свои подписи поставили 21 солдат 93-й бригады.