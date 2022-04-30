Российские войска и силы ДНР продолжают освобождать от украинских боевиков территорию Донбасса.
Военный корреспондент Семён Пегов со ссылкой на источники на передовой сообщает, что батальон "Сомали" (ДНР) уничтожил 80 украинских боевиков в Авдеевке (Донецкая область).
Также сообщается, что большая часть ударов по позициям украинских военнослужащих и непосредственное уничтожение живой силы зафиксированы при помощи дрона.
Напомним, легендарный батальон "Сомали" принимал участие в штурме промзоны металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Вместе с ними штурмовали завод бойцы чеченского батальона.
Батальон "Сомали" уже покинул Мариуполь и вот, как видим, выполняет свою работу "на отлично" уже в другой точке специальной военной операции.
Самыми распространенными странами, куда уехали российские знаменитости, стали Израиль, Испания, Латвия и Эстония.