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Автор Игорь Рябов

Российские средства ПВО уничтожили украинский Су-25 в Херсонской области

Силовые структуры

Системы противовоздушной обороны армии России сбили украинский штурмовик Су-25 в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ.

Инцидент произошёл в небе над населенным пунктом Червоный Яр в Херсонской области. Также российские ПВО подбили два украинских беспилотника над селом Владимировка и перехватили 12 снарядов РСЗО "Смерч" в ДНР.

За минувший день авиация Вооружённых сил РФ уничтожила пять складов боеприпасов и горючего, два пункта управления, а также более 200 военнослужащих армии Украины и 23 единицы бронетехники.

С помощью высокоточного оружия российские войска поразили 17 военных объектов.

В субботу, 30 апреля военный корреспондент Семён Пегов сообщил, что донецкий батальон "Сомали" уничтожил 80 украинских боевиков в Авдеевке.

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
днр украина херсонская область
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