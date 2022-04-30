Российские средства ПВО уничтожили украинский Су-25 в Херсонской области

Системы противовоздушной обороны армии России сбили украинский штурмовик Су-25 в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ.

Инцидент произошёл в небе над населенным пунктом Червоный Яр в Херсонской области. Также российские ПВО подбили два украинских беспилотника над селом Владимировка и перехватили 12 снарядов РСЗО "Смерч" в ДНР.

За минувший день авиация Вооружённых сил РФ уничтожила пять складов боеприпасов и горючего, два пункта управления, а также более 200 военнослужащих армии Украины и 23 единицы бронетехники.

С помощью высокоточного оружия российские войска поразили 17 военных объектов.

В субботу, 30 апреля военный корреспондент Семён Пегов сообщил, что донецкий батальон "Сомали" уничтожил 80 украинских боевиков в Авдеевке.