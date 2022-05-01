На Украине начались аресты за установленный Telegram и СМС в Россию

Мирных жителей украинского города Николаев, у кого находят установленный Telegram или отправленное СМС-сообщение в Россию, арестовывают бойцы теробороны.

Территориальная оборона Украины начала проведение карательных рейдов в городе Николаев, рассказал глава центра управления обороной Россия Михаил Мизинцев. Националисты задерживают гражданских, подозревая их в связях с Вооруженными силами РФ или ополчением ДНР.

Каратели досматривают гаджеты людей: интересуются перепиской в соцсетях, проверяют подписку на российские паблики и каналы, просматривают звонки и СМС-сообщения. Также задерживают всех, у кого на телефоне обнаружат мессенджер Telegram.

"Подозреваемых задерживают, подвергают пыткам, угрожают передачей в СБУ, а также физической расправой над родственниками", — уточнил генерал-полковник Мизинцев.

Жители Николаева сообщают, что во время рейдов в боевики теробороны забирают из домов ценности, вещи и продукты. Также гражданских заставляют строить опорные пункты, а тех, кто высказывает недовольство, арестовывают, и их судьба остается неизвестной.