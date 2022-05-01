Эхо Вьетнама: Пентагон показал древние БТРы М113, которые отправятся на Украину

Министерство обороны США показало древние БТРы M113, которые скоро должны быть отправлены на Украину.

Особо отметим, что эти бронетранспортёры использовались ещё во Вьетнаме, а в украинскую пустыню они отправляются прямо в песочном камуфляже.

М113 разработали в далёком 1959 г., и этот бронетранспортёр до сих пор состоит на вооружении ряда мировых стран. Киевскому режиму Пентагон планирует отправить до 200 БТРов.

Минобороны США уже распространило видео с M113, которые американцы готовят к передаче. В сегодняшний пакет помощи Киеву входят двести штук подобной военной техники, состоящей на вооружении Соединённых Штатов и их союзников с 60-х гг. прошлого столетия.

"Военнослужащие сухопутных сил США размещают бронетранспортеры М113 на автотранспортерах", — говорится в пояснении к видео.

Ролик был снят на военной базе в Джорджии.