Министерство обороны США показало древние БТРы M113, которые скоро должны быть отправлены на Украину.
Особо отметим, что эти бронетранспортёры использовались ещё во Вьетнаме, а в украинскую пустыню они отправляются прямо в песочном камуфляже.
М113 разработали в далёком 1959 г., и этот бронетранспортёр до сих пор состоит на вооружении ряда мировых стран. Киевскому режиму Пентагон планирует отправить до 200 БТРов.
Минобороны США уже распространило видео с M113, которые американцы готовят к передаче. В сегодняшний пакет помощи Киеву входят двести штук подобной военной техники, состоящей на вооружении Соединённых Штатов и их союзников с 60-х гг. прошлого столетия.
"Военнослужащие сухопутных сил США размещают бронетранспортеры М113 на автотранспортерах", — говорится в пояснении к видео.
Ролик был снят на военной базе в Джорджии.
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