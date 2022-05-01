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Автор Дмитрий Плотников

Эхо Вьетнама: Пентагон показал древние БТРы М113, которые отправятся на Украину

Силовые структуры

Министерство обороны США показало древние БТРы M113, которые скоро должны быть отправлены на Украину.

Эхо Вьетнама: Пентагон показал древние БТРы М113, которые отправятся на Украину

Особо отметим, что эти бронетранспортёры использовались ещё во Вьетнаме, а в украинскую пустыню они отправляются прямо в песочном камуфляже.

М113 разработали в далёком 1959 г., и этот бронетранспортёр до сих пор состоит на вооружении ряда мировых стран. Киевскому режиму Пентагон планирует отправить до 200 БТРов.

Минобороны США уже распространило видео с M113, которые американцы готовят к передаче. В сегодняшний пакет помощи Киеву входят двести штук подобной военной техники, состоящей на вооружении Соединённых Штатов и их союзников с 60-х гг. прошлого столетия.

"Военнослужащие сухопутных сил США размещают бронетранспортеры М113 на автотранспортерах", — говорится в пояснении к видео.

Ролик был снят на военной базе в Джорджии.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы украина пентагон
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