ВВС Украины признали, что лётчик-ас — "призрак Киева" был духоподъемным враньём

Командование ВВС Украины окончательно признало, что "призрак Киева" был духоподъемным враньём.

Официальные СМИ Украины не раз писали, как этот лётчик-ас "сбивал пачками" российские самолеты.

"Призрак Киева — это супергерой-легенда, чью фигуру создали украинцы! Это, скорее, сборный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации Воздушных Сил, защищающих небо столицы. Которые внезапно появляются там, где их не ждут!" — написано на официальной страничке ВВС Украины.

Украинское командование уже процитировало и ключевое пропагандистское СМИ — УНИАН.

При этом в первый месяц военной специальной операции России тот же УНИАН рассказывал байки о несуществующем летчике.

Наверное, и к остальным "перемогам" необходимо относиться соответствующим образом. Скоро украинская сторона признает, что статистика российских потерь была преувеличила лишь для поднятия боевого духа ВСУ и т. д.

Мы уже писали, что этого самого лётчика вначале придумали, а потом сбили… свои же.