"Азов"* подключил жён, которые на пикетах в Киеве должны их вытащить слезами

Члены нацбата "Азов"* уже подключили собственных жён и подруг, которые должны плакать на пикетах в Киеве, чтобы вытащить националистов из заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Жёны нацистов накануне собрались в Киеве и призывали президента Украины Владимира Зеленского немедленно обратиться к ООН и внести в эвакуационные списки всех гражданских лиц и весь состав украинского военного гарнизона, которые находятся на "Азовстали".

Возглавлял женщин, как и в прошлый раз, "белый вождь" Андрей Билецкий.

Позже всё это переросло внастоящий митинг в поддержку нацистов, блокированных на металлургическом комбинате.

Напомним, националисты на "Азовстали" ни разу не воспользовались возможностью сложить оружие, а режим прекращения огня использовали для перегруппировки бойцов.

Сейчас территория завода надёжно удерживается в кольце.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.