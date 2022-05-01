Члены нацбата "Азов"* уже подключили собственных жён и подруг, которые должны плакать на пикетах в Киеве, чтобы вытащить националистов из заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе.
Жёны нацистов накануне собрались в Киеве и призывали президента Украины Владимира Зеленского немедленно обратиться к ООН и внести в эвакуационные списки всех гражданских лиц и весь состав украинского военного гарнизона, которые находятся на "Азовстали".
Возглавлял женщин, как и в прошлый раз, "белый вождь" Андрей Билецкий.
Позже всё это переросло внастоящий митинг в поддержку нацистов, блокированных на металлургическом комбинате.
Напомним, националисты на "Азовстали" ни разу не воспользовались возможностью сложить оружие, а режим прекращения огня использовали для перегруппировки бойцов.
Сейчас территория завода надёжно удерживается в кольце.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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