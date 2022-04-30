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Автор Дмитрий Плотников

Замкомандира "Азова"* Паламар: "Выпускайте раненых солдат"

Силовые структуры

В субботу, 30 апреля, в Мариуполе с территории завода "Азовсталь" было эвакуировано 25 гражданских лиц.

Замкомандира "Азова"* Паламар: "Выпускайте раненых солдат"

Украинский нацбат "Азов"* прокомментировал информацию о выходе мирного населения из катакомб металлургического комбината.

Как заявил замкомандира батальона нацистов капитан Святослав Паламар, известный под позывным "Калина", с 11:00 обе стороны соблюдали режим тишины. Он сообщает, что с территории промзоны вышли мирные граждане — женщины и дети. Их должны выпустить в Запорожье.

Теперь "Калина" требует, чтобы российская сторона эвакуировала раненых солдат украинской армии. На данный момент боевики "Азова"* и ВСУ в списке отсутствуют — Москва не раз говорила, что националистов спасёт только сдача в плен.

Российская сторона подчёркивает, что ни о какой их эвакуации на подконтрольную Киеву территорию даже речи идти не может. Сдавшимся раненым военнослужащим и членам националистического полка будет оказана качественная медпомощь.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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