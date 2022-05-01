Минобороны РФ: с завода "Азовсталь" в Мариуполе эвакуировали 80 гражданских лиц

Министерство обороны РФ сообщает об эвакуации с металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе 80 мирных жителей, которых удерживали нацисты "Азова"*.

Среди эвакуированных с территории промзоны, есть женщины и несовершеннолетние дети. Кто желал уехать в подконтрольные киевскому режиму области, переданы представителям Красного Креста и ООН.

"Благодаря инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина с территории завода "Азовсталь"... удалось вызволить 80 удерживавшихся украинскими националистами гражданских лиц, в том числе женщин и детей", — сообщили в ведомстве.

ВС РФ и силами ДНР был открыт гумкоридор для мирных жителей и обеспечивался режим тишины.

Гражданских вывезли в село Безыменное ДНР, там им был предоставлен ночлег, питание и качественная медицинская помощь.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.