Наконец начались эвакуации с завода в Мариуполе.
Мирные жители, выбравшиеся с металлургического комбината "Азовсталь" и с прилегающей территории, сами решают, куда им дальше направляться из временного лагеря в населённом пункте Безыменное в Донецкой народной республике.
Об этом с места событий сообщает корреспондент РИА Новости.
Женщины с детьми размещались в автобусах, которые были подготовлены для перевозки в Российскую Федерацию или подконтрольную киевскому режиму территорию.
Всех эвакуированных спрашивали в присутствии сотрудников Красного Креста и работников ООН об их выборе места направления.
При этом мужчины проверяются гораздо более тщательно. Первым делом их проверяют на участие в нацистских формированиях и участие в боевых действиях против ЛДНР.
Германия столкнулась с инфляционным шоком в секторе розничной торговли продуктами питания, сообщается в статье немецкой газеты Handelsblatt.