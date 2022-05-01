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Автор Дмитрий Плотников

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Наконец начались эвакуации с завода в Мариуполе.

Мирные жители, выбравшиеся с металлургического комбината "Азовсталь" и с прилегающей территории, сами решают, куда им дальше направляться из временного лагеря в населённом пункте Безыменное в Донецкой народной республике.

Об этом с места событий сообщает корреспондент РИА Новости.

Женщины с детьми размещались в автобусах, которые были подготовлены для перевозки в Российскую Федерацию или подконтрольную киевскому режиму территорию.

Всех эвакуированных спрашивали в присутствии сотрудников Красного Креста и работников ООН об их выборе места направления.

При этом мужчины проверяются гораздо более тщательно. Первым делом их проверяют на участие в нацистских формированиях и участие в боевых действиях против ЛДНР.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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