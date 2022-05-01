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Автор Инна Винникова

Михайлов: уничтожение техники ВСУ ставит под вопрос новые поставки с Запада

Силовые структуры

Военная техника ВСУ уничтожается мгновенно. На этом фоне у западных партнёров может возникнуть вопрос о целесообразности дальней помощи Украине. Об этом заявил политолог Евгений Михайлов.

Михайлов: уничтожение техники ВСУ ставит под вопрос новые поставки с Запада

Эксперт считает, что уничтожение складов под Одессой, на котром находилось западное вооружение, является хорошим признаком, ведь ВС РФ знают, откуда, как и куда поступает военная помощь для ВСУ.

"У меня нет сомнений, что большая часть вооружений, поступающих с Запада, будет уничтожаться. И, возможно, у западных партнёров Украины появится мысль о ненужности подобной практики, так как это бесполезно. <…> У ВСУ действительно осталось мало военной авиационной техники. И это большой успех ВС РФ. То есть только вылетели — и их сбили", — говорит Михайлов в интервью "360".

Российская сторона сейчас должна не допустить очередных поставок на Украину. По воздуху они осуществляться не будут, так как будут сбиты моментально, а что касается передвижений по суше — российские войска плотно работают в данном направлении.

"Я думаю, что конец украинского режима близок", — резюмировал Михайлов.

Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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