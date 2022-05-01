Михайлов: уничтожение техники ВСУ ставит под вопрос новые поставки с Запада

Военная техника ВСУ уничтожается мгновенно. На этом фоне у западных партнёров может возникнуть вопрос о целесообразности дальней помощи Украине. Об этом заявил политолог Евгений Михайлов.

Эксперт считает, что уничтожение складов под Одессой, на котром находилось западное вооружение, является хорошим признаком, ведь ВС РФ знают, откуда, как и куда поступает военная помощь для ВСУ.

"У меня нет сомнений, что большая часть вооружений, поступающих с Запада, будет уничтожаться. И, возможно, у западных партнёров Украины появится мысль о ненужности подобной практики, так как это бесполезно. <…> У ВСУ действительно осталось мало военной авиационной техники. И это большой успех ВС РФ. То есть только вылетели — и их сбили", — говорит Михайлов в интервью "360".

Российская сторона сейчас должна не допустить очередных поставок на Украину. По воздуху они осуществляться не будут, так как будут сбиты моментально, а что касается передвижений по суше — российские войска плотно работают в данном направлении.