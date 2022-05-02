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Автор Екатерина Широкова

Лавров: гиперзвуковое оружие РФ — гарантия преодоления ПРО США

Силовые структуры

Гиперзвуковое российское вооружение даёт гарантии, что ни одна из стран не нанесёт удар по России первой, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, в первую очередь речь идёт о системах ПРО США.

Лавров: гиперзвуковое оружие РФ — гарантия преодоления ПРО США

Как подчеркнул министр, система американской противоракетной обороны "направлена" на российскую сторону.

"Система ПРО США будет направлена не на КНДР и Иран, а против Российской Федерации и впоследствии КНР", — заявил Лавров в интервью итальянскому телеканалу Mediaset, расшифровку беседы приводит официальный сайт МИД. — Иначе у страны, обладающей ПРО и наступательными вооружениями, может появиться искушение нанести первый удар в надежде на то, что ответный будет подавлен системами ПРО".

Как подчеркнул министр, российская сторона пыталась выстроить диалог с американскими властями о том, чтобы стабилизировать ситуацию в стратегическом секторе и никогда не скрывала наличие гиперзвукового вооружения. Однако по словам Лаврова, Вашингтон прекратил все переговоры по этому поводу и Россия должна "надеяться на себя".

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
Темы сша сергей лавров
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