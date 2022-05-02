Лавров: гиперзвуковое оружие РФ — гарантия преодоления ПРО США

Гиперзвуковое российское вооружение даёт гарантии, что ни одна из стран не нанесёт удар по России первой, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, в первую очередь речь идёт о системах ПРО США.

Как подчеркнул министр, система американской противоракетной обороны "направлена" на российскую сторону.

"Система ПРО США будет направлена не на КНДР и Иран, а против Российской Федерации и впоследствии КНР", — заявил Лавров в интервью итальянскому телеканалу Mediaset, расшифровку беседы приводит официальный сайт МИД. — Иначе у страны, обладающей ПРО и наступательными вооружениями, может появиться искушение нанести первый удар в надежде на то, что ответный будет подавлен системами ПРО".

Как подчеркнул министр, российская сторона пыталась выстроить диалог с американскими властями о том, чтобы стабилизировать ситуацию в стратегическом секторе и никогда не скрывала наличие гиперзвукового вооружения. Однако по словам Лаврова, Вашингтон прекратил все переговоры по этому поводу и Россия должна "надеяться на себя".