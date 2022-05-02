WP: ход боевых действий на Украине изменит артиллерия Запада

На данный момент украинские войска применяют в боях лишь советское вооружение. Таким образом, обе стороны в ходе СВО используют практически одни и те же системы, например, РСЗО "Смерч". Однако поставки нового оружия с Запада могут изменить ход противостояния, считают обозреватели The Washington Post.

Западная артиллерия изменит тактику ведения боевых действий. Чтобы избежать серьёзных жертв, и Росси, и Украине придётся действовать более искусно, ведь они будут вынуждены искать артиллерию противника, опредять её месторасположение и только тогда атаковать. Это будет настоящая битва умов.