Диггер озвучил перспективы сдачи фанатичных нацистов, засевших на "Азовстали"

С заблокированной территории завода "Азовсталь" продолжают выходить гражданские лица. Порядка 80 человек, среди которых женщины и дети, покинули подземелья комбината по гумкоридорам, тем самым лишая националистов "живого щита".

Специалист по подземным убежищам Даниил Давыдов и психолог Алексей Рощин высказались о моральном состоянии находящихся на "Азовстали" боевиков и возможности их выхода по системе коллекторов из подвалов завода.

На "Азовстали" засели самые оголтелые националисты, но им есть ради чего там находиться.

"Они мотивированы, фанатично преданы своим идеалам. Это их воодушевляет. Они могут сидеть в подземелье очень долго. Как говорил Фридрих Ницше, "если у человека есть "зачем" жить, он может выдержать любое "как", — говорит Рощин в беседе с МК.

Условий в подвалах завода для нормального существования нет: воздух там сырой и тяжёлый, естественное освещение также отсутствует. А это совсем не способствует заживлению ран у раненых, которых среди боевиков много. Но человеческий организм способен мобилизоваться в критической ситуации, сообщает психолог.

Сдать нервы у них могут только в тех случаях, когда закончатся боеприпасы или они разочаруются в своём руководстве.

завод "Азовсталь" сейчас

Давыдов полагает, что на "Азовстали" есть коммуникационные коллекторы с пешеходными дорожками, как на заводе им. Лихачёва в Москве. Вероятно, в подземельях присутствуют генераторы для выработки электроэнергии, запас дизельного топлива, воды и медикаментов. Может даже есть кровати, как на московском заводе. Опасность могут представлять коллекторы для водосбросов.

"Выбраться на поверхность по ним, конечно, возможно. Другое дело, насколько там просматривается территория. Я, честно говоря, сомневаюсь, что они смогут незамеченными уйти", — сообщил диггер.

Националисты, находящиеся под землей несколько десятков дней, с одной стороны могут чувствовать себя зещищёнными, а с другой — угнетённо, ведь пространство там узкое, потолки низкие, да и угроза жизни присутствует, резюмировал Давыдов.