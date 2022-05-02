Военнослужащие группировки "О" российской армии, участвующие в специальной операции на Донбассе, продолжают пополнять свою коллекцию трофеев. Об этом сообщает военный корреспондент, журналист "Комсомольской правды" Александр Коц.
В этот раз Отважным удалось посадить в небе над Ямполем квадрокоптер, который использовался боевиками ВСУ для разведки и корректировки огня.
Ранее спецназовцы России во время штурмов населённых пунктов неоднократно захватывали крупные партии трофейного вооружения, которое поставляют на Украину страны НАТО. Среди прочего есть шведские AT-4, британские NLAW и многое другое.
Германия столкнулась с инфляционным шоком в секторе розничной торговли продуктами питания, сообщается в статье немецкой газеты Handelsblatt.