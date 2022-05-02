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Автор Светлана Нерадовская

Царёв: ракетный удар России уже тяжело сказывается на экономике Украины

Силовые структуры

Об экономических последствиях ракетного удара, нанесённого российскими военными силами по мосту через Днестровский лиман на Украине рассказал бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв.

Царёв: ракетный удар России уже тяжело сказывается на экономике Украины

Политик отметил, что Киеву теперь потребуется много времени и средств на восстановление разрушенного объекта.

"Я так и заявил, когда нанесли удар по мосту через Днестровский лиман: "Первый пошёл", тут надо понимать, что всё дело в нефти, когда первый раз ударили по этому мосту, моментально возник дефицит на заправочных станциях и украинцы бросили все силы, чтобы его восстановить, потом мы ещё раз ударили, и Украина объявила о планирующемся росте цен на топливо в несколько раз", — рассказал Царёв в беседе с NEWS. ru.

Он подчеркнул, что удар, нанесённый по мосту 2 мая, будет иметь тяжёлые последствия для топливного рынка Украины — на восстановление объекта уйдёт полгода, а цены на бензин уже многократно выросли.

Царёв объяснил, что нефть по уничтоженному мосту шла из Казахстана через РФ и Румынию на Украину, в Одессу.

Политик подчеркнул, что цена на нефть, которая направлялась по уничтоженному Россией мосту, была ниже европейской в несколько раз. Поэтому ликвидация этого объекта уже сейчас имеет тяжёлые последствия для украинской экономики, заключил эксперт.

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
Темы россия украина
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