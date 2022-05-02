Об экономических последствиях ракетного удара, нанесённого российскими военными силами по мосту через Днестровский лиман на Украине рассказал бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв.
Политик отметил, что Киеву теперь потребуется много времени и средств на восстановление разрушенного объекта.
"Я так и заявил, когда нанесли удар по мосту через Днестровский лиман: "Первый пошёл", тут надо понимать, что всё дело в нефти, когда первый раз ударили по этому мосту, моментально возник дефицит на заправочных станциях и украинцы бросили все силы, чтобы его восстановить, потом мы ещё раз ударили, и Украина объявила о планирующемся росте цен на топливо в несколько раз", — рассказал Царёв в беседе с NEWS. ru.
Он подчеркнул, что удар, нанесённый по мосту 2 мая, будет иметь тяжёлые последствия для топливного рынка Украины — на восстановление объекта уйдёт полгода, а цены на бензин уже многократно выросли.
Царёв объяснил, что нефть по уничтоженному мосту шла из Казахстана через РФ и Румынию на Украину, в Одессу.
Политик подчеркнул, что цена на нефть, которая направлялась по уничтоженному Россией мосту, была ниже европейской в несколько раз. Поэтому ликвидация этого объекта уже сейчас имеет тяжёлые последствия для украинской экономики, заключил эксперт.
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