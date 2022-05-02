Недалеко от "Азовстали" прогремели взрывы снарядов

Представитель внутренних войск МВД ДНР рассказал, что на текущий момент на промзоне "Азовсталь" нарушен режим тишины. Об этом он сказал в разговоре с РИА Новости.

По его словам, это сделала украинская сторона. Также стало известно, что в районе "Азовстали" слышны взрывы снарядов и выстрелы.

Представитель внутренних войск МВД ДНР уверен, что это ситуация вызвана тем, что представители украинской стороны боятся ответственности за свои преступления, которые они совершали на протяжении восьми лет.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров объяснил, почему киевская власть сильно хочет, чтобы боевики, заблокированные на территории завода "Азовсталь", были доставлены на свою территорию.