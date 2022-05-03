CNN: Путин 9 мая может официально "объявить войну Украине"

Президент России Владимир Путин может официально "объявить войну" Украине 9 мая в День Победы, заявили американские СМИ. По их мнению, дата выбрана неслучайно, так как будут мобилизованы все "военные силы" российской стороны.

Так, согласно информации, якобы именно 9 мая, в России объявят всеобщую мобилизацию и армия отправится "завоёвывать восточную и южную Украину", отказавшись от спецоперации и перейдя к "масштабным военным действиям".

"Западные официальные лица давно полагали, что Путин воспользуется символическим значением и пропагандистской ценностью этого дня, чтобы объявить либо о военном достижении на Украине, либо грядёт крупная эскалация боевых действий — или и то, и другое", — пишет CNN со ссылкой на анонимные источники в политических кругах США.

Как отмечает издание, пока ни одна из сторон конфликта не объявила войну, но Москва может пойти на такой шаг якобы на волне "пропаганды и патриотизма" в День Победы.