Зеленский: действия украинской армии не затрагивают территорию РФ

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) не проводят военные операции на территории России.

По его словам, действия украинской армии не распространяются на РФ.

"Вооружённые силы Украины защищают свои земли и не стремятся занять российские", — сказал Зеленский в интервью телеканалу Al Arabiya.

Ранее власти Белгородской, Брянской и Курской областей сообщали о миномётных и артиллерийских обстрелах со стороны Украины. Так, 30 апреля губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что ВСУ атаковали пункт пропуска Крупец. Российские пограничники быстро подавили огневую точку противника.

28 апреля над Белгородской областью система ПВО перехватила ракету, которая летела с украинской территории.

Депутат Госдумы Эрнест Валеев подчёркивал в интервью Pravda.Ru, что российские регионы невозможно полностью защитить от атак со стороны ВСУ.