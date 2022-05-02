Канадский высокопоставленный офицер пытался бежать с территории металлургического комбината “Азовсталь” в Мариуполе.
Генерал Тревор Кадиер был арестован российскими военнослужащими, сообщают СМИ. По информации, генерал руководил Первой биолабораторией, где 18 человек работали над созданием смертельно опасного вируса.
Генерала уже доставили в Москву, сообщают СМИ.
В соцсетях предлагают в качестве наказания испытывать на канадском генерале новые медпрепараты.
Всё случилось после сообщений, что на меткомбинате находился иностранный генерал, поддерживающий контакт с Зеленским.
В западных СМИ ранее появлялась информация о том, что генерал Тревор Кадиер в Канаде обвиняется в сексуальных домогательствах и харассменте, и сейчас находится на территории Украины.
Германия столкнулась с инфляционным шоком в секторе розничной торговли продуктами питания, сообщается в статье немецкой газеты Handelsblatt.