Бородай: военные ВСУ бросают американские "Джавелины" из-за изобилия оружия

Украинские военные и националистические батальоны перенасыщены западным оружием. Именно поэтому силовики спокойно оставляют дорогостоящие противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" во время отступления. Об этом заявил бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай.

По мнению депутата, поставки западного вооружения нужно было прекратить гораздо раньше. Сейчас ВСУ не хватает только тяжёлой техники.

"Противотанковые средства натовские — "Джавелины" и прочие — на каждой позиции в изобилии", — сказал депутат Государственной Думы в интервью "Украина.ру".

Бородай отметил, что украинские силовики и члены нацбатов получают по три тысячи долларов ежемесячно.