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Автор Мария Карева

Бородай: военные ВСУ бросают американские "Джавелины" из-за изобилия оружия

Силовые структуры

Украинские военные и националистические батальоны перенасыщены западным оружием. Именно поэтому силовики спокойно оставляют дорогостоящие противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" во время отступления. Об этом заявил бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай.

По мнению депутата, поставки западного вооружения нужно было прекратить гораздо раньше. Сейчас ВСУ не хватает только тяжёлой техники.

"Противотанковые средства натовские — "Джавелины" и прочие — на каждой позиции в изобилии", — сказал депутат Государственной Думы в интервью "Украина.ру".

Бородай отметил, что украинские силовики и члены нацбатов получают по три тысячи долларов ежемесячно.

 

Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
всу
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