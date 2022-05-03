Российские войска нанесли серию артиллерийских ударов по военной базе противника. На складе хранились зенитно-ракетные комплексы С-300 и тактические ракеты "Точка-У".
Военные корреспонденты издания "Русская весна" продемонстрировали разгромленные радиолокационные станции и пусковые установки ЗРК С-300. С территории военного объекта украинские силовики прикрывали свои позиции в Харькове, а также обстреливали позиции ВС РФ и дома мирных жителей.
В результате ударов от военной техники ВСУ остались обгоревшие корпуса и груды металлолома.
США и их заокеанские партнёры из-за антироссийских санкций сами себя загнали в тупик.