ВС РФ разгромили базу противника с ЗРК С-300 и ракетами "Точка-У" под Харьковом

Российские войска нанесли серию артиллерийских ударов по военной базе противника. На складе хранились зенитно-ракетные комплексы С-300 и тактические ракеты "Точка-У".

Военные корреспонденты издания "Русская весна" продемонстрировали разгромленные радиолокационные станции и пусковые установки ЗРК С-300. С территории военного объекта украинские силовики прикрывали свои позиции в Харькове, а также обстреливали позиции ВС РФ и дома мирных жителей.

В результате ударов от военной техники ВСУ остались обгоревшие корпуса и груды металлолома.