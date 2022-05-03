Боец ВСУ гневно обратился к Зеленескому: "Вас пацаны порвут, как Тузик грелку"

Солдаты украинской армии разгневаны тем, что они просят помощи, а киевская власть лишь придумывает легенды об очередном "призраке Киева". Это "звание" переходит от одного пилота ВСУ к другому, когда становится известно, что предыдущий погиб.

На эту легенду бурно реагируют даже украинские блогеры:

"Пропаганда пропагандой, но слышать эту несусветную чушь настоящим украинским офицерам дальше было просто невозможно. Ну, а всем, кто хочет пребывать в неведении о реальном положении дел в стране и на фронте — к штатному сказочнику Арестовичу".

Судя по всему, такая пропаганда Киева надоела уже даже сами украинцам, пишет обозреватель СП Александр Ситников. А тех солдат ВСУ, кто открыто критикуют киевскую власть, начинают "нещадно прессовать", обещая подбросить оружие и сделать "агентами Кремля", пишет он.

Однако данные угрозы уже, видимо, не действуют. В Сети появилось видео, на котором один из военнослужащих армии Украины гневно обращается к президенту страны Владимиру Зеленскому. Солдат обвиняет его в воровстве гуманитарной помощи, отсутствии средств защиты, перепродаже поставляемого оружия.