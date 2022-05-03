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Автор Екатерина Широкова

Экс-боевик "Айдара"* о мародёрстве в ЛНР: "Вывозили холодильники в прицепах"

Силовые структуры

Боевики нацбатальона "Айдар"* во время операций в ЛНР в 2014 году грабили пенсионеров и массово разворовывали квартиры мирных граждан, рассказал задержанный российскими силовиками экс-военный нацбата Виталий Баштанник.

Экс-боевик "Айдара"* о мародёрстве в ЛНР: "Вывозили холодильники в прицепах"

По его словам, "айдаровцы"* подгоняли машину с прицепом, чтобы можно было вывезти награбленное за территорию, на которой бойцы мародёрили. К примеру, в 2014 году они подчистую вынесли всё из пансионата в ЛНР.

"Ехали машины легковые, даже с прицепами, нагруженные холодильниками, стиральными машинами. Оттуда вывозили всё, что можно", — рассказал экс-боец в беседе с РИА Новости.

Кроме того, Баштанник припомнил пару магазинов в одной из деревень, которые разворовали бойцы, а после разгромили сами здания. При этом экс-боевик не уточнил, куда именно потом продавали или кому "отдавали" награбленное.

* "Айдар" — националистический батальон, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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