Российские ракетчики уничтожили два командных пункта ВСУ

Два командных пункта ВСУ уничтожены в результате ракетных ударов ВС РФ, заявили в российском министерстве обороны.

«Ракетными войсками поражены командные пункты 81-й аэромобильной бригады в районе населенного пункта Долина и 77-й бригады территориальной обороны в районе Подоловки Харьковской области», - говорится в сообщении военного ведомства.

Также российские ракетчики уничтожили пусковую установку ЗРК С-300.

По информации Минобороны ,минувшей ночью удары российскими ракетами воздушного базирования нанесены по шести украинским военным объектам, в том числе по защищённому пункту управления, в также складу с боеприпасами в окрестностях Слатино и четырем местам скопления бойцов и техники ВСУ.

Российские артиллеристы нанесли удары по 54 огневым артиллерийским позициям, 38 опорным пунктам и 195 районам скопления бойцов и техники ВСУ. При этом уничтожено около 230 украинских военных и более 50 единиц их техники.