Два командных пункта ВСУ уничтожены в результате ракетных ударов ВС РФ, заявили в российском министерстве обороны.
«Ракетными войсками поражены командные пункты 81-й аэромобильной бригады в районе населенного пункта Долина и 77-й бригады территориальной обороны в районе Подоловки Харьковской области», - говорится в сообщении военного ведомства.
Также российские ракетчики уничтожили пусковую установку ЗРК С-300.
По информации Минобороны ,минувшей ночью удары российскими ракетами воздушного базирования нанесены по шести украинским военным объектам, в том числе по защищённому пункту управления, в также складу с боеприпасами в окрестностях Слатино и четырем местам скопления бойцов и техники ВСУ.
Российские артиллеристы нанесли удары по 54 огневым артиллерийским позициям, 38 опорным пунктам и 195 районам скопления бойцов и техники ВСУ. При этом уничтожено около 230 украинских военных и более 50 единиц их техники.
США и их заокеанские партнёры из-за антироссийских санкций сами себя загнали в тупик.