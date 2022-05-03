Бастрыкин: за разработкой биооружия на Украине стоит Минобороны США

Финансированием и контролем биолабораторий на территории Украины, где разрабатывали опасное биологическое оружие, занимались представители Минобороны США и компании-подрядчики, связанные с военным ведомством, сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По его словам, следствие установило, что начиная с 2005 года финансовые затраты американских властей на биолаборатории и программы составили более $224 млн.

"Анализ полученных документов позволил чётко определить круг лиц, связанных с военной биологической деятельностью на Украине, в том числе представителей Министерства обороны США и американских компаний-подрядчиков", — заявил Бастрыкин в беседе с RT. — США последовательно вели работы по модернизации и переоснащению около трёх десятков научных учреждений министерств здравоохранения и сельского хозяйства Украины".

Кроме того, по словам главы СК, под модернизацию попали и объекты медицины, а также санитарно-эпидемиологические объекты.