США поставят на Украину ещё 5000 ПТРК "Джавелин" до конца недели

В Пентагоне утверждают, что американские ПТРК "Джавелин" доказали свою эффективность в ходе боевых действий, поэтому было принято решение увеличить поставки оружия.

По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, до конца текущей недели США направят на Украину пять тысяч противотанковых ракетных комплексов. Отмечается, что Вашингтон готов и дальше увеличивать поставки.

Несмотря на военную помощь со стороны западных стран, войска ВСУ продолжают отступать в ходе военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.