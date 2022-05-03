В Пентагоне утверждают, что американские ПТРК "Джавелин" доказали свою эффективность в ходе боевых действий, поэтому было принято решение увеличить поставки оружия.
По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, до конца текущей недели США направят на Украину пять тысяч противотанковых ракетных комплексов. Отмечается, что Вашингтон готов и дальше увеличивать поставки.
Несмотря на военную помощь со стороны западных стран, войска ВСУ продолжают отступать в ходе военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
США и их заокеанские партнёры из-за антироссийских санкций сами себя загнали в тупик.