Кадыров: ВСУ обстреляли свои собственные позиции в ЛНР

Ввиду быстрого наступления войск ЛНР и Чечни на территории Луганской Народной Республики украинских военных охватила паника, из-за чего они подвергли артиллерийскому обстрелу свои собственные позиции. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Лидер Чечни отметил, что его силы вместе с войсками ЛНР стремительно наступают, ликвидируя украинских националистов. К такой скорости бойца ВСУ оказались не готовы, о чём свидетельствует захваченное его военными трофейное оружие, которое в спешке побросали украинские солдаты.

"В рядах украинских военных наблюдается паника, в следствие чего враг применил артиллерию по позициям своего же личного состава, чем оказал российским войскам неоценимую помощь!" — отметил глава Чечни.

Ранее сообщалось, что 2 мая чеченские подразделения совместно с силами ЛНР осуществили наступление по всей протяжённости фронта — от завода "Заря" в посёлке Южный до Воеводовки.