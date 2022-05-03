В ЛНР заявили о контактных боях в Лисичанске и Северодонецке

В Северодонецке и на окраинах Лисичанска начались контактные бои с ВСУ, заявил советник главы ЛНР Родион Мирошник.

"В Северодонецке и Лисичанске идут контактные бои!", — написал политический эксперт 3 мая в своём Telegram-канале.

Источники Мирошника на местах сообщили об активных стрелковых боях на юге и востоке Северодонецка. В ходе наступления бойцами ЛНР применяется тактика "артподготовка — зачистка".

"Наши войска медленно, но уверенно двигаются вперёд", — сообщил советник главы ЛНР.

По его словам, бои ведутся также на южных и восточных окраинах Лисичанска. Там позиции ВСУ регулярно обстреливаются артиллерией.

"Артиллерия отрабатывает по позициям украинских боевиков, даёт час-два на выход и возобновляет обстрелы", — написал Мирошник.

Ранее глава ЧР Рамзан Кадыров заявил о начале масштабного наступления по всей линии фронта в ЛНР.