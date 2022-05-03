В Северодонецке и на окраинах Лисичанска начались контактные бои с ВСУ, заявил советник главы ЛНР Родион Мирошник.
"В Северодонецке и Лисичанске идут контактные бои!", — написал политический эксперт 3 мая в своём Telegram-канале.
Источники Мирошника на местах сообщили об активных стрелковых боях на юге и востоке Северодонецка. В ходе наступления бойцами ЛНР применяется тактика "артподготовка — зачистка".
"Наши войска медленно, но уверенно двигаются вперёд", — сообщил советник главы ЛНР.
По его словам, бои ведутся также на южных и восточных окраинах Лисичанска. Там позиции ВСУ регулярно обстреливаются артиллерией.
"Артиллерия отрабатывает по позициям украинских боевиков, даёт час-два на выход и возобновляет обстрелы", — написал Мирошник.
Ранее глава ЧР Рамзан Кадыров заявил о начале масштабного наступления по всей линии фронта в ЛНР.
"Бойцы спецподразделения "Ахмат" совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР… провели масштабное наступление по всей линии фронта, начиная от завода "Заря", расположенного в п. Южный, и до Воеводовки", — сообщил глава республики.
США и их заокеанские партнёры из-за антироссийских санкций сами себя загнали в тупик.