Welt: Германия поставит Украине семь самоходных гаубиц из запасов бундесвера

Правительство ФРГ поставит Украине семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 со складов бундесвера. Об этом сообщает немецкая газета Welt со ссылкой на источники.

По информации издания, сейчас на балансе бундесвера находятся 119 таких гаубиц. При этом только 40 из них приведены в состояние боевой готовности.

"Федеральное правительство приняло решение о доставке Panzerhaubitz 2000 со складов бундесвера на Украину", — сказано в материале.

В статье также подчёркивается, что некоторые представители бундесвера были против поставок гаубиц Киеву, так как цифровая система управления огнём сложна в использовании. Однако в правительстве Германии эти опасения проигнорировали.

Welt отмечает, что гаубицы Panzerhaubitzen 2000 — это тяжёлое артиллерийское орудие, которое способно стрелять на расстояние до 40 километров.

Ранее сообщалось, что поставки оружия Киеву повлекут за собой падение уровня жизни рядовых немцев.