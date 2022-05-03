Украинские силовики наносят удары по "своим" территориям и объектам. Сегодня, 3 мая, стало известно об обстреле прифронтового посёлка Еленовка. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР:
"Сегодня утром украинские боевики с позиций в Новомихайловке применили артиллерию против школы в посёлке. Зафиксировано прямое попадание".
Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин рассказал о повреждениях социального объекта на улице Ленина:
"В результате утреннего обстрела украинскими боевиками посёлка городского типа Еленовки зафиксировано прямое попадание в здание школы №2, повреждено всё остекление".
США и их заокеанские партнёры из-за антироссийских санкций сами себя загнали в тупик.