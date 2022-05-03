Штаб теробороны ДНР: снаряд ВСУ попал в школу прифронтовой Еленовки

Украинские силовики наносят удары по "своим" территориям и объектам. Сегодня, 3 мая, стало известно об обстреле прифронтового посёлка Еленовка. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР:

"Сегодня утром украинские боевики с позиций в Новомихайловке применили артиллерию против школы в посёлке. Зафиксировано прямое попадание".

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