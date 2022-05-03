Минобороны Казахстана: ОДКБ не собирается отправлять миротворцев в Донбасс

Заместитель главы Минобороны Казахстана Султан Камалетдинов заявил, что в ОДКБ не обсуждают введение миротворческого контингента в Донбасс.

"В настоящий момент вопрос даже не рассматривается. Такие переговоры по данному вопросу не ведутся", — сказал замминистра, передаёт NewTimes.kz.

Также Камалетдинов подчеркнул, что ВС могут присоединиться к миротворческой миссии только по резолюции Совета безопасности ООН. На её основании глава страны передаёт предложение о вводе войск парламенту, объяснил политик.

Ранее посол Казахстана в Штатах встретился с американским лидером Джозефом Байденом. Во время беседы дипломат отметил, что его страна выступает за расширенное стратегическое партнёрство с Вашингтоном.