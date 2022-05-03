Ходаковский: генерал Кадье мог сбежать с "Азовстали" во время попытки прорыва

Накануне появилась информация, что канадский генерал Тревор Кадье сбежал с территории "Азовстали", однако вскоре его задержали. Ранее предпринималась несанкционированная попытка выхода с мариупольского завода группы численностью 25 человек. По мнению командира батальона "Восток" Александра Ходаковского, если канадский генерал действительно присутствовал на комбинате, то выйти он смог бы только в этот момент.

"Если бы генерала попытались вывести в рамках согласованной эвакуации, он был бы отправлен на фильтрацию. И тогда бы его личность быстро установили. На такой шаг они не могли пойти", — сказал Ходаковский в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Он подчеркнул, что на данный момент эвакуация завершена. Остаётся неизвестным, остались ли на территории завода гражданские, однако времени были достаточно для эвакуации всех желающих. Сейчас боевые действия возобновились.