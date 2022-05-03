Тушенку "с мощами Моторолы" нашли на позициях убитых боевиков ВСУ в ДНР

Консервы с диким названием обнаружены у ликвидированных бандеровцев в донбасском селе Новоселовке.

В Новоселовке, куда начали входить бойцы НМ Донецкой народной республики, из здания школы выбили взвод "каннибалов". Это рассказывает военкор "Известий".

На одной из найденных консервных банок тушёнки были надписи: "С мощами Моторолы", "Сепар донецкий, томл`ный", "Не содержит издержек скреп".

Также на банку нанесли фото Героя ДНР Арсена Павлова "Моторолы". Удивительна и запись даты "изготовления" консервы — 6 октября 1942 года.

"Хлопцы, которые ели эту тушенку, сейчас лежат здесь, перед фасадом здания, их убили, когда они пытались убежать отсюда", — пишет издание.

"Моторола" — Герой ДНР, командир противотанкового специального подразделения "Спарта" Донецкой народной республики. Арсен Павлов погиб 16 октября 2016 г. в лифте многоэтажного дома в Донецке, где жил с семьёй. Террорист на тросе лифта закрепил взрывное устройство, и Моторола вместе с охранником оказались в самом эпицентре взрыва.