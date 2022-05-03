Кадыров заявил о масштабном наступлении по всей линии фронта

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что бойцы Луганской народной республики и Чечни начали масштабное наступление.

Наступление идёт по всей линии фронта в ЛНР — начиная от предприятия "Заря" и до н. п. Воеводовка.

По словам главы ЧР, бандеровцев выбили из укрепленных позиций и отбросили. Силы СВО захватили брошенное украинцами в спешке оружие и боеприпасы. Из-за паники ВСУ нанесли артиллерийский удар по своим же солдатам, сообщает Кадыров.

"Бойцы спецподразделения "Ахмат" совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР… провели масштабное наступление по всей линии фронта, начиная от завода "Заря", расположенного в п. Южный, и до Воеводовки", — сообщает Кадыров.

ВСУшники потеряли 7 единиц боевой техники и более ста человек. Уничтожение боевиков и наступление продолжается, подытожил глава Чеченской Республики.

А тем временем, большую часть ВСУ в Лимане отрезали от снабжения. С уничтожением моста Славянск - Красный Лиман группировка ВСУ не только отрезана от пополнения, у неё значительно снижается возможность к отступлению.