Верховная Рада запретила деятельность пророссийских партий на Украине

Депутаты Верховной рады проголосовали за принятие закона, который запрещает деятельность пророссийских политических партий на территории страны. Информация об этом появилась в Telegram-канале украинского депутата Ярослава Железняка.

В своём сообщении Ярослав Железняк также отметил, что за принятие этого закона выступили 330 человек.

В понедельник, 2 мая, Верховная рада Украины решила отправить обращение в Палату представителей и Сенат Конгресса США с просьбой признать Россию государством-спонсором терроризма. Уточняется, что это решение уже одобрено украинскими парламентариями.