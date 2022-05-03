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Автор Валентина Севрюгина

Верховная Рада запретила деятельность пророссийских партий на Украине

Силовые структуры

Депутаты Верховной рады проголосовали за принятие закона, который запрещает деятельность пророссийских политических партий на территории страны. Информация об этом появилась в Telegram-канале украинского депутата Ярослава Железняка.

В своём сообщении Ярослав Железняк также отметил, что за принятие этого закона выступили 330 человек. 

В понедельник, 2 мая, Верховная рада Украины решила отправить обращение в Палату представителей и Сенат Конгресса США с просьбой признать Россию государством-спонсором терроризма. Уточняется, что это решение уже одобрено украинскими парламентариями.

Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Александр Артамонов
россия украина верховная рада
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