Отдельный батальон тактического формирования МВД Донецкой народной республики взял двоих боевиков из ВСУ, которые попытались убежать из Мариуполя.
Один задержанный сказал, что он из морской охраны Вооружённых сил Украины, а второй говорит, что был простым патрульным.
Но силовики при помощи неравнодушных подписчиков смогли идентифицировать обоих. Оказалось, что это боевые пловцы СБУ.
Спецы такой квалификации могли оказаться в Мариуполе еще до окружения города или прибыть туда для диверсионной работы совсем недавно. К примеру, чтобы взорвать российские корабли ради психологического эффекта.
Такие кадры взрывов необходимы для поднятия боевого духа ВСУ, который сегодня находится на низком уровне. И если раньше киевский режим поддерживал настроение подчинённых всевозможными "перемогами", то сегодня этому уже не верят. И удаление Телеграма не помогло.
США и их заокеанские партнёры из-за антироссийских санкций сами себя загнали в тупик.