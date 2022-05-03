В Мариуполе задержали украинских боевых пловцов-диверсантов

Отдельный батальон тактического формирования МВД Донецкой народной республики взял двоих боевиков из ВСУ, которые попытались убежать из Мариуполя.

Один задержанный сказал, что он из морской охраны Вооружённых сил Украины, а второй говорит, что был простым патрульным.

Но силовики при помощи неравнодушных подписчиков смогли идентифицировать обоих. Оказалось, что это боевые пловцы СБУ.

Спецы такой квалификации могли оказаться в Мариуполе еще до окружения города или прибыть туда для диверсионной работы совсем недавно. К примеру, чтобы взорвать российские корабли ради психологического эффекта.

Такие кадры взрывов необходимы для поднятия боевого духа ВСУ, который сегодня находится на низком уровне. И если раньше киевский режим поддерживал настроение подчинённых всевозможными "перемогами", то сегодня этому уже не верят. И удаление Телеграма не помогло.