Вечерняя сводка на 3 мая: войска ДНР и России продвигаются вперёд

Спецоперация на Украине продолжается. На 19:00 3 мая официальные представитель НМ ДНР Эдуард Басурин представил информацию по произошедшему за сутки.

Так, украинская армия выпустила порядка ста снарядов и мин из "Градов", 122-мм артиллерии и 120-мм миномётов. Под обстрелами оказались восемь населённых пунктов республики, в результате которых повреждены два объекта гражданской инфраструктуры и жилой дом. По данному факту материалы переданы в Генпрокуратуру ДНР.

"С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили двадцать восемь украинских националистов, один танк, один бронетранспортёр и два грузовых транспортных средства. Захвачены две 122-мм реактивных системы залпового огня БМ-21 "Град" и полевой артиллерийский склад", — передает "Русская весна" сообщение Басурина.

Также есть информация о потерях в рядах защитников ДНР: трое погибли, двенадцать получили ранение.