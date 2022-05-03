Военкор Пегов: целью диверсантов в Мариуполе могла быть секретная информация

Диверсанты, которые три дня назад попытались проникнуть в биолабораторию НАТО в Мариуполе, вероятно, имели задачу вынести какую-то секретную информацию. Ясно, что объект представляет для Киева особый интерес. Об этом рассказал журналист, автор проекта Wargonzo Семён Пегов в специальном репортаже.

Ранее военкор уже рассказывал о том, что обнаружил в Мариуполе химико-биологическую лабораторию. Её украинские войска пытались уничтожить в первый день начала спецоперации России.

Боец НМ ДНР рассказал, что ночью в один из домов, расположенных недалеко от лаборатории, зашла диверсионно-разведывательная группа. Шпионы открыли огонь и пытались попасть в лабораторию.

Военкор показал найденные на месте гильзы, которые указывают на то, что огонь вёлся из оружия натовского образца.

Зачем диверсанты пытались проникнуть в лабораторию, несмотря на то, что Мариуполь уже освобождён, а основные силы противника сконцентрированы либо в "Азовстали", либо просочились в Запорожье, непонятно. Возможно, что они хотели уничтожить какие-то очень важные улики, оставленные западными кураторами или местными подопечными НАТО сотрудниками лаборатории, заключил журналист.