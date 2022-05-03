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Автор Инна Винникова

Посол Украины Пристайко в Лондоне: Киев вернёт свои территории военным путём

Силовые структуры

Посол Украины в Британии Вадим Пристайко сделал заявление в эфире местного СМИ, что о мирных переговорах речи быть не может. Взятые под контроль ВС России территории Киев намерен вернуть лишь военным путём на поле боя.

Посол Украины Пристайко в Лондоне: Киев вернёт свои территории военным путём

"После событий в Буче многие украинцы не могут даже думать, чтобы садиться за стол переговоров с этими людьми. Разумные политики напомнят, что мы должны сесть за стол переговоров, потому что все войны завершались переговорами. Но многие украинцы считают, что мы должны нанести им физическое поражение, на поле боя", — сообщил Пристайко.

Неизвестно, это его личное мнение или официальное заявление Киева. Посол признаёт, что у России "боеспособные войска", которые активно наступают на востоке страны, но выражает надежду, что ВСУ всё же одержат победу, передаёт "Военное обозрение"

"Мы верим, что что-то может быть сделано военным путём", — загадочно закончил свою речь Пристайко.

Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
Темы вадим пристайко
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