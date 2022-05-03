Посол Украины Пристайко в Лондоне: Киев вернёт свои территории военным путём

Посол Украины в Британии Вадим Пристайко сделал заявление в эфире местного СМИ, что о мирных переговорах речи быть не может. Взятые под контроль ВС России территории Киев намерен вернуть лишь военным путём на поле боя.

"После событий в Буче многие украинцы не могут даже думать, чтобы садиться за стол переговоров с этими людьми. Разумные политики напомнят, что мы должны сесть за стол переговоров, потому что все войны завершались переговорами. Но многие украинцы считают, что мы должны нанести им физическое поражение, на поле боя", — сообщил Пристайко.

Неизвестно, это его личное мнение или официальное заявление Киева. Посол признаёт, что у России "боеспособные войска", которые активно наступают на востоке страны, но выражает надежду, что ВСУ всё же одержат победу, передаёт "Военное обозрение"