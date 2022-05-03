СМИ Украины сообщают о многочисленных ракетных ударах по Львову

Почти во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Сообщается о ракетных ударах по Львову.

Мэр Львова Андрей Садовой рассказала, что повреждены две электростанции, из-за чего в городе начались перебои с электричеством.

Сообщается о взрывах на правом берегу Киева, в Днепропетровской и Винницкой областях.

Ранее сообщалось, что вооружённые силы РФ с помощью высокоточных ракет "Оникс" нанесли удар по военному аэродрому рядом с Одессой. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков объяснил, что через данный аэродром осуществлялась доставка на Украину иностранного вооружения.