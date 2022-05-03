Почти во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Сообщается о ракетных ударах по Львову.
Мэр Львова Андрей Садовой рассказала, что повреждены две электростанции, из-за чего в городе начались перебои с электричеством.
Сообщается о взрывах на правом берегу Киева, в Днепропетровской и Винницкой областях.
Ранее сообщалось, что вооружённые силы РФ с помощью высокоточных ракет "Оникс" нанесли удар по военному аэродрому рядом с Одессой. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков объяснил, что через данный аэродром осуществлялась доставка на Украину иностранного вооружения.
Польша приготовилась ввести армию на территорию Западной Украины. Информацию подтвердил опубликованный приказ главкома Вооружённых сил страны.