Президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры с лидером одной из самых крупнейших оппозиционных партий ФРГ Фридрихом Мерцем. Представитель немецкого христианско-демократического союза прибыл с визитом в Киев, сообщает Bild.
Также известно, что Мерц побывал не только в украинской столице, но и посетил город Ирпень и встретился с мэром. Политик отметил, что Германия должна продолжить помогать Украине как в вопросах обороны, так и подключиться к помощи с восстановлением городов.
Ранее Зеленский заверил, что Вооружённые силы Украины не проводят военные операции на территории России.
Польша приготовилась ввести армию на территорию Западной Украины. Информацию подтвердил опубликованный приказ главкома Вооружённых сил страны.