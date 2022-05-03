Bild: в Киеве Зеленский встретился с одним из главных оппозиционеров Шольца

Президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры с лидером одной из самых крупнейших оппозиционных партий ФРГ Фридрихом Мерцем. Представитель немецкого христианско-демократического союза прибыл с визитом в Киев, сообщает Bild.

Также известно, что Мерц побывал не только в украинской столице, но и посетил город Ирпень и встретился с мэром. Политик отметил, что Германия должна продолжить помогать Украине как в вопросах обороны, так и подключиться к помощи с восстановлением городов.

Ранее Зеленский заверил, что Вооружённые силы Украины не проводят военные операции на территории России.